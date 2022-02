[아시아경제 지연진 기자] 유수홀딩스 유수홀딩스 000700 | 코스피 증권정보 현재가 5,310 전일대비 130 등락률 -2.39% 거래량 297,416 전일가 5,440 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 동학개미 파워...국민연금 운용원칙도 바꿨다[e공시 눈에 띄네]코스피-15일반대매도가 걱정이라면 증권사 신용/ 미수 고객 30분 즉시 대환 대박 스.탁.론 close 는 지난해 연결 매출액이 전년동기대비 50.4% 증가한 5037억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 203억원으로 흑자전환했지만, 당기순이익은 312억원으로 50.5% 감소했다.

회사는 "물류자회사 사업호조와 IT자회사 흑자전환에 따른 실적 개선"이라며 "2020년 법인세비용차감전이익과 당기순이익에는 사옥매각처분 1129억원이 포함됐다"고 설명했다.

유수홀딩스는 이날 또 보통주 1주당 400원을 현금배당하기로 결정했다고 14일 밝혔다.

