베셀, 中 기업에 116억원 규모 디스플레이 장비 공급

[아시아경제 지연진 기자] 베셀 베셀 177350 | 코스닥 증권정보 현재가 3,130 전일대비 145 등락률 -4.43% 거래량 470,703 전일가 3,275 2022.02.14 13:06 장중(20분지연) 은 중국 디스플레이 패널 제조 및 판매기업(GuangZhou China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology)와 116억원으로 디스플레이 제조장비 공급계약을 체결했다고 14일 공시했다.

계약금액은 2020년 매출액의 16.51%에 해당되며, 계약기간은 이날부터 올해 6월10일까지다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr