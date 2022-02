충남, 올해 공공 발주액 3.4조원 규모…상반기 65% 조기발주

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 올해 발주할 공공 건설공사·용역 규모는 3.4조원으로 이중 2.2조원가량(65%)이 상반기 중 조기 발주될 예정이다.

15일 도에 따르면 올해 관내 지방자치단체 및 공공기관의 건설공사·용역 발주규모는 5429건에 3조4281억원 규모에 이를 것으로 보인다. 이는 지난해 1982건에 2조3893억원보다 건수로는 3447건, 금액으로는 1조388억원 늘어난 것으로 사상 최대 규모다.

유형별로는 공사부문 4165건에 3조49억원, 용역부문 1264건에 4231억원으로 구분된다.

이중 도와 시·군 등 지자체가 발주할 건설공사와 용역은 4352건에 1조5854억원으로 집계된다.

우선 도는 224건에 4766억원의 발주할 예정으로 주요 공사는 충남국제전시컨벤션센터 건립공사(992억원)와 오봉천 지방하천정비사업(243억원)이 꼽힌다.

시·군별 발주규모는 ▲천안시 542건에 2250억원 ▲아산시 229건에 1351억원 ▲서산시 211건에 1139억원 ▲서천군 241건에 1139억원 등 4128건에 1조1087억원으로 추산된다.

주요 사업은 ▲천안 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(210억원) ▲서산처리구역 하수관로 정비(235억원) ▲서산 비인 다사지구 농어촌마을하수도 정비사업(235억원) ▲예산정수장확충사업(283억원) 등이다.

올해 공공기관은 한국토지주택공사(LH), 농어촌공사, 수자원공사 등 9곳에서 643건에 1조2242억원의 공사·용역이 발주될 예정이다.

이외에 도교육청은 327건에 4346억원, 대전지방국토관리청은 75건에 1446억원, 대산지방해양수산청은 32건에 392억원을 각각 발주할 것으로 보인다.

도는 공공기관 발주계획을 취합해 도내 건설 관련 협회와 기업 등에 배포할 계획이다. 기타 자세한 내용은 도 건설정책과를 통해 안내받을 수 있다.

홍순광 도 건설정책과장은 “공공기관의 지역 내 발주사업에 대한 정보를 사전에 제공해 지역 업체의 입찰참여 기회를 확대하겠다”며 “아파트 등 민간 대형건축공사의 지역 업체 하도급 참여 확대 방안도 함께 마련해 추진할 계획”이라고 말했다.

