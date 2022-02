코펜하겐 레서피, 프리미엄 반려동물 식품 브랜드 선보여

[아시아경제 박형수 기자] 에이치피오 에이치피오 357230 | 코스닥 증권정보 현재가 11,150 전일대비 350 등락률 -3.04% 거래량 8,149 전일가 11,500 2022.02.14 11:37 장중(20분지연) 관련기사 에이치피오, 4분기 영업익 56억…전년比 20.6% ↓에이치피오, 스위스 Micro 아시아 전략적 파트너 인수… "프리미엄 브랜드 확장"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일 close 는 자회사 코펜하겐 레서피가 프리미엄 펫 브랜드를 출시했다고 14일 밝혔다.

코펜하겐 레서피는 건강기능식품 브랜드 '덴프스(Denps)'의 가 별도 법인으로 설립해 북유럽 덴마크의 식품철학을 담아 반려동물의 행복한 삶을 추구하는 프리미엄 브랜드다. 다년간 연구?개발 경험이 축적된 덴마크의 전문 연구개발(R&D)팀 기술력을 바탕으로 수의사들의 검증을 통해 단순한 동물 사료가 아닌 지속 가능성이 높고 안전한 반려동물의 식품을 개발하고 있다.

자사몰을 통해 먼저 선보인 강아지 사료 제품 ‘베이스 푸드’는 유기농 원료를 사용했을 뿐 아니라 단백질원을 가수분해해 식이 알러지의 가능성을 매우 낮춘 건사료다.

다음달 출시 예정인 ‘에센셜 캡슐’은 코펜하겐 레서피만의 노하우를 집약한 캡슐 모양의 액상 사료다. 색상별로 다른 맛과 영양소를 함유하고 있어 시장에서 큰 반향을 일으킬 것으로 기대된다.

코펜하겐 레서피는 ‘에센셜 캡슐’ 출시에 이어 올해 4월 중 고양이 사료와 기존 시장에 없던 포뮬라가 적용된 반려동물 영양제, 대형견 사료 등 다양한 제품을 순차적으로 론칭해 제품 포트폴리오를 강화해 나갈 계획이다.

관계자는 "코펜하겐 레서피는 덴마크의 정신 및 공법을 기본으로 한 프리미엄 반려동물 식품 기업"이라며 "향후 반려동물과의 지속 가능한 행복을 실천하기 위해 다양한 캠페인도 준비하고 있다"고 말했다.

그는 이어 "팝업 스토어를 준비하고 있으며 오는 9월 부산에서도 진행할 예정"이라며 "코펜하겐 레서피는 다양한 마케팅을 통해 소비자와 만나는 차별화된 모습을 보여줄 것”이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr