코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아

14일 오전 증시 2%대 하락세

러시아-우크라이나 분쟁 여파

인플레 압력 강화 우려 커져

[아시아경제 황준호 기자] 14일 오전 증시는 코스피와 코스닥 모두 2%대 하락세를 나타내고 있다. 러시아와 우크라이나 간 분쟁 여파가 지속되는 가운데, 경기에 대한 불안감이 증시를 엄습하면서 지수 하락 폭이 커졌다.

이날 오전 10시59분 현재 코스피는 전장보다 2.04% 내린 2691.54를 기록하고 있다. 기관이 1531억원 규모 순매수에 나선 가운데 개인과 외인이 각각 423억원, 1252억원 규모 순매도를 진행 중이다. 이 시각 현재 원달러 환율은 1199.80을 기록해 0.11% 오르는 등 달러 강세가 지속되고 있지만 외인의 순매도 물량은 오히려 많아지고 있다. 코스피는 이에 따라 8거래일만에 2700선에서 물러선 채 힘겨운 줄다리기를 이어가고 있다.

전체 종목 중에서도 75개 종목만이 상승세를 나타냈다. 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 766,000 전일대비 12,000 등락률 +1.59% 거래량 31,791 전일가 754,000 2022.02.14 11:37 장중(20분지연) 관련기사 코로나 속에 성장 이어간 K-제약·바이오… '연매출 3조'도 기대'美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들' close 가 1.33% 상승한 반면, 나머지 종목들은 내림세를 면치 못하고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,200 전일대비 1,700 등락률 -2.27% 거래량 7,288,794 전일가 74,900 2022.02.14 11:37 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[단독] 삼성·LG, 우크라이나 주재원 철수 조치…커지는 전운에 대응 close 의 경우 2.27%나 내린 7만3200원에 거래되고 있다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 469,000 전일대비 13,000 등락률 -2.70% 거래량 429,465 전일가 482,000 2022.02.14 11:37 장중(20분지연) 관련기사 [비상, K-배터리]미국 내 건설 중 생산설비 13개중 11개는 'K-배터리'[비상, K-배터리]기술경쟁하기도 바쁜데…美·中 사이 정치리스크까지코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안 close 도 3.11%나 빠졌으며 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 321,500 전일대비 6,000 등락률 -1.83% 거래량 254,277 전일가 327,500 2022.02.14 11:37 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안[굿모닝증시] 지정학적 불확실성보다 '경기 불안감' close (2.60%)나 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 87,900 전일대비 3,800 등락률 -4.14% 거래량 2,408,689 전일가 91,700 2022.02.14 11:37 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안[굿모닝증시] 지정학적 불확실성보다 '경기 불안감' close (4.03)도 추락하고 있다.

업종별로 보면 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 16,050 전일대비 1,300 등락률 -7.49% 거래량 5,422,551 전일가 17,350 2022.02.14 11:37 장중(20분지연) 관련기사 두산중공업, 유상증자 실권 212만주 일반 공모[특징주] 두산중공업, 유상증자 청약미달에 8% ↓박용만 전 두산 회장, 컨설팅社 차리고 본격 '홀로서기' close (8.83%)을 비롯한 기계업종이 3.86%나 빠졌으며, 건설, 운수장비, 비금속광물, 서비스, 종이목재 등의 업종이 2%대 하락세를 기록하고 있다.

코스닥도 2.68% 내린 853.89를 가리키고 있다. 개인이 315억원 규모 차익실현에 나선 가운데, 외인과 기관이 각각 200억원, 137억원을 순매수하면서 지수를 지탱하고 있다. 코스닥 전체 종목 중에서는 85개 종목이 올랐을 뿐이다. 시총 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어(0.16%), 셀트리온제약(0.12%) 등 제약주의 상승세가 돋보이며 펄어비스(0.64%), 위메이드(1.46%) 등 게임주의 오름세도 이어지고 있다.

이날 증시는 러시아와 우크라이나 분쟁에 따른 여파가 증시 하방 압력으로 작용하고 있는 것으로 분석된다. 다만 전쟁 그 자체보다는 전쟁으로 인해 야기될 인플레이션 압력의 증가가 직접적인 하방 압력의 원인으로 보인다.

김대준 한국투자증권 연구원은 "현 상황에서 전쟁이 야기할 수 있는 인플레이션과 중앙은행의 긴축 강화가 더 큰 부담 요인"이라며 "해당 변수에 대한 불안이 아직 남아 있기에 시장은 방어적으로 대응할 필요가 있다"고 분석했다.

안영진 SK증권 연구원은 "유가는 추가 상승을, 환율은 추가 하락을 예상해 본다"며 "유가의 경우 우크라이나 사태를 비롯한 각종 지정학적 이슈가 진행 중인 가운데 OPEC+도 증산 계획에 그리 협조적이지 않은 상황이라는 점에서 국제유가를 90불까지 끌어올린 이후에도 그 힘을 발휘할 것으로 보인다"고 밝혔다.

국내 증시 외에도 아시아 증시도 약세를 나타내고 있다. 이 시각 현재 일본 닛케이지수는 2.54% 하락한 2만6992, 중국 상해종합지수는 0.72% 하락한 3437를 기록하고 있다.

