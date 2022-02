"88년생 걸그룹 불륜녀 때문에 낙태"…의혹 반박한 제니·서린, 법적 대응 예고

[아시아경제 온라인이슈팀] 가비엔제이 제니와 서린이 유부남과 불륜을 저지른 1988년생 3인조 걸그룹 멤버로 오해를 받고있는 것에 분노하면서 법적 대응을 예고했다.

제니는 12일 인스타그램에 글을 올려 "좋은 일로 인사를 드릴 시간도 부족한데 이렇게 말도 안 되는 기사에 제가 거론되고 있다는 것이 너무 황당하다"며 불륜 의혹에 대해 반박했다.

앞서 지난 5일 한 온라인 커뮤니티에는 "남편이 88년생 3인조 걸그룹 멤버 A씨와 바람에 내가 낙태까지 했다"는 내용의 폭로 글이 게재된 바 있다. 작성자는 A씨의 임신중절수술 이후 남편이 빚과 벌금을 해결해주는 조건으로 이혼을 제시했다고 주장했다. 이어 남편과 A씨가 재결합했다면서 "현재 이혼을 통보하고 소송을 준비 중"이라고도 말했다.

제니는 "사실이 아니기에 별다른 대응 없이 시간을 보냈다. 그럴수록 아무런 사실 확인도 없이 제 이름을 거론하는 분들은 더 많이 생겨나더라. 더 늦으면 안 될 것 같아 이렇게 글을 올린다"며 "진심으로 부탁드린다. 말도 안 되는 추측과 억측 너무 너무 힘이 든다"고 호소했다.

또 제니는 " 관련된 모든 자료들을 빠짐없이 수집하고 있고, 강경 대응을 준비 중에 있음을 알려드린다"고 밝혔다.

같은 날 서린도 인스타그램을 통해 "전혀 일면식도 없는 분들의 사연 하나로 밤사이 무슨 일이 일어났는지 여러 기사나 영상에 제가 거론되어 굉장히 불쾌하고 황당한 하루"라며 "기사 내용과 저는 전혀 아무런 관련이 없으며, 정확한 정보나 사실 확인 없는 무분별한 추측과 억측은 그만해주시길 진심으로 바라다"고 말했다.

이어 "제가 열심히 노래해 온 시간들과 저의 인격을 훼손하는 모든 무분별한 허위사실에 대해서는 선처 없이 모두 강경하게 대응할 예정"이라고 전했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr