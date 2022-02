HUG, 2022년도 사회공헌사업 공모전 개최

[아시아경제 류태민 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 신규 사회공헌사업 발굴을 위한 ‘2022년도 사회공헌사업을 공모전’을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 공모전은 사업 운영주체 및 수혜자의 니즈를 반영한 신규 사업을 발굴해 내실있는 사회공헌을 추진하고자 진행된다. 공공기관 및 사회복지기관, 지역단체 등(기부금 영수증 발급 가능 기관 한정)이 대상으로 오는 18일까지 전자우편으로 접수한다.

HUG의 2022년 사회공헌사업 테마인 ▲주택도시(주거 안정성을 높이는 국민이 행복한 주거복지 실현) ▲지역사회(도시재생, 녹색사업 등 살기 좋은 지역사회 환경 조성) ▲나눔(안전, 보건복지 분야 나눔 실천을 통한 건강한 사회 만들기) 등 주제에 부합하는 아이디어를 공모한다. 선정된 아이디어는 검토를 거쳐 올해 시행하는 사업에 활용할 계획이다.

권형택 HUG 사장은 “수혜자 중심의 내실있는 사회공헌사업을 지속 추진하여 사회적 가치 실현에 힘쓰겠다”고 말했다.

