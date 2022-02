[아시아경제 이이슬 기자] 작가 천명관이 감독으로 데뷔한다.

키다리스튜디오는 14일 영화 '뜨거운 피'가 다음달 23일 개봉한다고 밝혔다.

'뜨거운 피'는 1993년, 더 나쁜 놈만이 살아남는 곳 부산 변두리 포구 구암의 실세 희수와 그곳에서 살아남기 위한 밑바닥 건달들의 싸움을 그린다.

김언수 작가의 동명 원작 소설 '뜨거운 피'를 스크린으로 옮긴 작품으로, 문학동네소설상 수상작 '고래'로 등단과 동시에 베스트셀러 작가로 등극한 천명관 감독의 연출 데뷔작이다.

배우 정우가 주연을 맡고 김갑수, 최무성, 지승현, 이홍내 등이 출연한다.

