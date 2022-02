[아시아경제 문혜원 기자]피자알볼로는 첫 주문 멤버십 고객에게 사이드메뉴를 증정하는 ‘어서와 알볼로는 처음이지?’ 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이벤트는 신규 고객 유치를 위해 기획됐으며, 피자알볼로 공식 홈페이지나 앱을 통해 회원 가입한 첫 주문 고객에 한해 혜택을 받을 수 있다.

오는 25일까지 진행되며, 피자 포함 2만5000원 이상 주문한 신규 고객에게 사이드 메뉴 ‘치즈오븐스파게티’가 증정된다.

단 세트메뉴와 하프&하프 피자는 이벤트에서 제외되며, e쿠폰은 적용되지 않는다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr