“졸업·입학 시즌 호텔뷔페 어때요" 인터컨티넨탈 다이닝 혜택 선봬

[아시아경제 전진영 기자] 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스와 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 2월 졸업?입학 시즌을 맞아 가족들과 의미 있는 시간을 보낼 수 있는 다이닝 혜택을 한시적으로 제공한다고 14일 밝혔다. 양 호텔 뷔페 레스토랑에서는 졸업생 동반 시 25% 할인 혜택을 제공하고, 중식당 웨이루는 온 가족이 원하는 메뉴만 골라 코스 구성이 가능한 ‘패밀리 초이스’를 운영한다.

양 호텔 뷔페 레스토랑 그랜드 키친과 브래서리는 다음달 6일까지 졸업생을 동반한 4인 이상 고객에게 25% 할인 혜택을 제공한다. 점심과 저녁 상관없이 가능하며, 졸업장 및 확인증 지참 필수다.

그랜드 키친은 대게찜, 활가리비, 불도장, 장어요리 등 막바지 추위에 맞서 원기회복에 좋은 다양한 로컬 식재료를 이용한 제철 메뉴를 선보여, 새로운 시작을 준비하는 졸업생들의 건강을 챙기기에 좋다. 1인 5만원 추가 시 수석 소믈리에가 엄선한 와인 3종을 무제한으로 즐길 수 있으며, 다양한 크기의 11개 별실이 구비되어 프라이빗한 가족 식사를 즐기기에 제격이다.

또한 브래서리는 졸업?입학 시즌을 맞아 패밀리 에디션 메뉴로 통삼겹 바비큐, 로스트 치킨, 오리구이를 추가로 선보인다. 저녁에는 각 테이블마다 랍스터 패싱 서비스를 제공하고, 채끝, 살치, 부채 등 부위별 소고기, 양갈비와 같은 육류부터 농어, 방어, 전복, 새우 등 해산물까지 다양하게 만날 수 있다. 마지막으로 ‘딸기 뷔페의 원조’로 유명한 인터컨티넨탈 서울 코엑스 딸기 뷔페의 디저트들까지 뷔페 레스토랑에서 즐길 수 있어 만족스러운 이용이 가능하다.

한편 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 34층에 위치한 중식당 웨이루는 가족이 함께 즐기기 좋은 메뉴인 ‘패밀리 초이스’를 준비했다. 20가지 메인 요리 중 한 접시에 10만원이 넘는 일품해삼이나 전가복을 비롯해 원하는 메뉴를 최대 5가지까지 선택할 수 있다. 함께 제공되는 프랑스 빈티지 스파클링 와인 1잔과 함께 식사와 후식까지 즐길 수 있어 나만의 입맛에 맞는 메뉴로 구성된 풀 코스를 즐길 수 있다.

이번 졸업생 동반 할인 혜택 이용 시 그랜드 키친은 주중 점심 기준 7만원대부터, 브래서리는 6만원대부터 이용 가능하다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr