[클릭 e종목] 에코프로비엠, 고정비 부담 증가 가능성…목표주가 하향

신한금융투자는 14일 에코프로비엠에 대해 화재로 인해 기회 손실, 제품 조기 생산에 따르 고정비 부담 증가 가능성에 따라 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가는 50만원으로 하향했다.

정용진 신한금융투자 연구원은 "비용적 요인이 불확실한 점을 감안해 수익성(OPM)은 소폭 하향 조정했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 에코프로비엠은 지난 1월 발생한 화재 영향으로 오창 CAM4(1만t), CAM4N(0.4만t) 가동이 중단됐다. CAM4는 안전 조사 결과를 반영한 후 2~3월 중 재가동이 예상된다.

다만 장기 성장성은 문제 없다는 평가다. 정 연구원은 "주요 고객들의 급증한 수요에 대응하기 위해 CAM5N(4분기 개시) 및 CAM6(1분기 중 full 가동)의 조기 가동으로 부족분을 만회할 계획"이라며 "1분기 매출은 오창공장 셧다운 영향(800억원 추정)에도 5841억원(+121.7%)으로 견조할 것"이라고 전망했다.

이어 "2022년 매출 목표는 3조원(+101.7%)으로 기존 컨센서스를 +24% 상회한다"며 "장기적인 계약 관계를 반영한 2026년 Capa 계획도 기존 48만t에서 55만t(미주 11만t→ 18만t)으로 15% 늘었다"고 설명했다.

