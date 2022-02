롯데홈쇼핑, SS시즌 겨냥 단독 패션 브랜드 선봬

[아시아경제 전진영 기자] 롯데홈쇼핑은 ‘LBL’, ‘더 아이젤’, ‘라우렐’ 등 단독 패션 브랜드의 봄 신상품을 연이어 론칭하며 22년 봄·여름(SS) 시즌 공략을 본격화한다고 14일 밝혔다.

홈쇼핑 패션에 대한 소비자의 인식 수준을 끌어올린 자체 기획 브랜드 ‘LBL’은 올해 ‘뉴 포멀(New Formal)’을 콘셉트로, 격식을 갖추면서도 편안하게 입을 수 있는 복장인 ‘워크레저(Workleisure)’를 선보일 계획이다. 메리노울, 텐셀, 린넨 등 메인 소재에 신축성이 좋은 조직을 사용한 것이 특징이다. 오는 20일 오후 7시 30분부터 120분 간 진행하는 론칭 방송에서 섬세한 공정과정을 거친 프리미엄 소재의 ‘메리노울 100니트’, 고기능 소재인 스트레치를 사용한 ‘스트레치 재킷’ 등을 선보인다.

이달 23일 프리 론칭을 진행하는 ‘더 아이젤(THE IZEL)’은 35~45세 여성이 타깃이다. ‘V넥 배색가디건’, ‘아우터 셔츠’ 등 데일리 캐주얼, 가성비를 주력으로 합리적인 패션을 제안할 예정이다.

롯데홈쇼핑 3년 연속 히트상품 1위를 차지한 라우렐은 오는 19일 오전 10시 25분부터 135분 간 고급스러운 와펜 브로치가 돋보이는 ‘헤리티지 텐션 재킷’, 이번 시즌 특화 아이템인 ‘컴포터블 점퍼 스커트 세트’ 등 우수한 신축성으로 일상복과 출근룩에 혼용 가능한 상품들을 대거 선보인다.

같은 날 오후 10시 30분부터는 지난해 론칭 이후 단기간에 히트상품 순위에 진입한 디자이너 브랜드 ‘박춘무 블랙’의 봄 신상품을 선보인다. 블랙, 화이트 모노톤을 중심으로 절제된 색채를 조화롭게 사용한 간절기 아이템 ‘베지터블 가죽 재킷’을 론칭한다.

지난해 배우 오연서를 신규 모델로 발탁해 젊은층까지 고객층을 확대한 ‘조르쥬 레쉬’는 올해 캐시미어, 프렌치 린넨, 오가닉 코트, 실크 등 프리미엄 소재를 바탕으로 전년 대비 상품수를 43%이상 확대한다. 글리터 트위드 소재의 ‘니팅 재킷’을 비롯해 ‘니트’, ‘트렌치 재킷’ 등을 오는 18일부터 19일 양일간 선보인다.

지난해 론칭 이후 주문금액 800억을 돌파한 ‘폴앤조’도 이번 시즌 편안한 드레스업 스타일링과 일상룩을 혼용한 ‘트위드 후드 점퍼’, ‘점퍼형 원피스’ 등 특유의 소재, 컬러감을 강조한 봄 신상품을 선보일 예정이다.

지난해 롯데홈쇼핑의 단독 패션 브랜드 매출(주문금액 기준)은 전체 패션의 30% 이상을 차지했다. 올해 봄 시즌은 단독 브랜드의 ‘콘셉트 리뉴얼’, ‘소재 차별화’, ‘타깃 다양화’ 등을 통해 선도적인 패션 채널로서 입지를 강화할 계획이다.

매년 주문금액만 300억 원을 기록하고 있는 대표적인 패션 행사 ‘패션 이즈 롯데’도 예년보다 일정을 앞당겨 이달 14일(월)부터 28일(월)까지 진행하며, 의류, 잡화 등 총 60여 종의 봄 신상품을 선보인다. 재구매(2회, 20만원 이상) 고객에게 적립금 2만원, 행사 상품 구매 고객에게 5% 적립금을 제공하며, 카드할인 등의 혜택도 선보인다.

김재겸 롯데홈쇼핑 TV사업본부장은 “본격적인 봄 시즌을 앞두고 단독 브랜드를 앞세워 신상품을 연이어 론칭한다”며 “코로나19로 ‘집콕’에 익숙해진 상황에서 일상으로 복귀, 야외활동을 염두해 둔 포멀과 캐주얼이 혼용된 것이 특징으로, 소재, 스타일 등을 다양화해 봄 시즌 새로운 패션 트렌드를 제시할 예정”이라고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr