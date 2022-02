클리브랜드골프 런처 XL "가성비 끝판왕 드라이버"

"부담 없이 가장 실속 있게 시작하는 가성비 드라이버."

클리브랜드골프 런처 XL(LAUNCHER XL·사진)은 드라이버와 페어웨이우드, 하이브리드 등 3가지 라인업이다. "합리적인 가격으로 기본에 충실하며 편안한 스윙을 할 수 있다"는 설명이다. 드라이버엔 임팩트 시 페이스면에 이어 바디까지 휘어지는 리바운드 프레임(Rebound Frame)이 돋보인다. 에너지를 최대한 모아 강력하게 공을 튕겨내 빠른 볼 스피드와 놀라운 비거리를 이끈다.

헤드 크기 또한 기존 모델 대비 6.7%나 커졌다. 미스 샷 감소와 안정감을 준다. 그립 끝부분에 8g의 무게를 배치해 스윙 시 불필요한 힘을 덜어낸다. 호젤 슬리브도 셀프로 조절 가능하다. 원하는 구질에 맞춰 다양하게 셀프 튜닝을 할 수 있다. 페어웨이우드와 하이브리드에는 글라이드레일((GlideRail)과 뉴 하이보어 크라운(New HiBore Crown)을 접목했다.