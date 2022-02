文대통령, 尹 '적폐수사' 발언에 강력 분노하며 '사과' 요구(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 윤석열 국민의힘 대선후보의 '적폐수사' 발언에 대해 강한 분노를 표하며 사과를 요구했다.

문 대통령은 10일 오전 참모회의에서 "중앙지검장, 검찰총장 재직 때에는 이 정부의 적폐를 있는데도 못 본 척 했다는 말인가, 아니면 없는 적폐를 기획사정으로 만들어 내겠다는 것인가 대답해야 한다"며 이같이 말했다.

이어 "현 정부를 근거없이 적폐수사의 대상, 불법으로 몬 것에 대해 강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다"고 덧붙였다.

앞서 윤 후보는 언론 인터뷰를 통해 문 정부의 적폐청산 수사를 하겠다는 의지를 드러낸 바 있다.

그간 '대선 중립' 입장을 밝히며 각 후보의 발언에 대해 거리두기를 해 왔던 문 대통령이 직접 입장을 밝힌 것은 이례적이다. 그만큼 윤 후보의 최근 발언이 선을 넘었다는 인식이 청와대 내 광범위하게 공유되고 있는 것으로 해석된다.

