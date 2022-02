경기도내 보건소 인력 72.9% "현재 상태론 코로나 장기대응 어려워"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 보건소 코로나19 대응 인력 10명 중 7명은 현재 보건소 인력 규모로 코로나19 장기 대응은 어렵다고 생각하는 것으로 조사됐다.

경기도와 서울대학교 보건대학원 유명순 교수 연구팀은 지난 달 18일부터 26일까지 도내 보건소 인력 517명을 대상으로 실시한 '경기도 코로나19 심리방역을 위한 인식조사' 결과를 10일 공개했다. 해당 조사는 2020년 5월, 2020년 8월에 이어 세 번째다.

우선 현재 보건소 인력 규모로 국내 코로나19 장기화에 대응이 가능한 지를 묻는 질문에 응답자의 72.9%는 '어렵다'고 답했다.

특히 이들은 ▲객관적인 업무량이 많다(86.8%) ▲시간 압박이 심하다(84.5%) ▲업무 내용의 잦은 변화로 불확실성이 크다(83.6%) ▲시간 외 요소로 인한 압박이 심하다(82.8%) 등의 어려움을 호소했다.

대응 인력의 '즉각 도움이 필요한 고도 스트레스 상태' 응답자도 전체의 49%를 차지했다.

직종 별로는 간호직이 58.7%로 가장 높았다. 경력 별로는 1년 이상 3년 미만이 52.8%를 차지했다.

또한 울분을 측정한 결과 즉각 도움이 필요한 '심각한 울분' 상태는 37%로 조사됐다. 유발 요인(개방형 질문)으로는 무리한 민원과 같은 '악성민원'의 키워드가 44%로 가장 높게 나타났다. 이러한 민원을 줄이기 위한 방안으로 '실무인력을 확대해야 한다' 응답이 62%였다.

코로나19 대응 관련 안전과 건강관련 불충분한 요소를 조사한 결과 '스트레스에 대한 재난심리 대응ㆍ지지'가 불충분하다는 응답이 79.9%로 높게 나타났다.

유명순 교수는 "이번 조사는 2020년 조사의 연장선이란 점과 더불어 오미크론 변이 감염 확산이 본격화되는 시점에서 코로나19 대응 역할이 커진 보건소 인력을 중심으로 했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.

류영철 도 보건건강국장은 "이번 조사 결과로 보건소 코로나19 대응 요원이 장기간 격무에 시달리고 있으며, 정신건강상태가 상당히 나빠졌음을 확인했다"며 "최근 확진 환자가 급증하는 상황에서 보건소 직원들의 격무가 더 심해질 것으로 예상되는 만큼 전문가 자문과 관련 부서와 협의를 통해 가능한 해결 방법을 찾아나가겠다"고 설명했다.

한편 이번 조사는 웹기반 설문으로 진행됐으며 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±4.3%p다.

