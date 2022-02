[아시아경제 황서율 기자] 대우산업개발이 서울도시철도 7호선 청라연장선 4공구 건설공사를 수주했다고 8일 밝혔다.

청라연장선 건설공사는 서울 7호선 석남역(인천 서구)~공항철도 청라국제도시역까지 약 10.7km 구간을 잇는 SOC사업이다. 4공구 공사는 인천시 서구 청라동 창해문화공원~청라 5교 일원(1.646km)까지 이뤄진다.

총 공사금액은 약 1302억 2840만원으로 이 가운데 대우산업개발 지분은 45%인 약 586억원이다.

공사기간은 오는 21일부터 2027년 10월 17일까지다.

