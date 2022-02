[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 대한민국시도의회의장협의회(회장 김인호·서울특별시의회 의장)가 8일 광주광역시 화정동 신축아파트 붕괴사고 피해 수습지원금 1000만 원을 법정구호단체인 (사)전국재해구호협회를 통해 전달했다.

이날 김용집 광주광역시의회 의장은 대민민국시도의회의장협의회를 대표해 지역재난안전대책본부를 위로 방문, 이용섭 광주시장을 직접 만나 지원금을 전달했다.

김 의장은 “이번 사고로 희생된 분들에 대해 깊은 애도를 드린다”며 “실의에 빠져있는 붕괴사고 피해자 가족은 물론 인근 상인들과 피해주민들의 고통도 하루 빨리 안정되길 바란다”고 밝혔다.

아울러 “광주의 아픔을 걱정해주고 도움을 준 시도의회의장협의회에 감사하다”며 “피해자 가족들과 구조대원들은 물론 시민들에게도 시도의회 의장들의 따뜻한 마음을 전하겠다”고 말했다.

