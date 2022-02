대유, 가정용 원예시장 공략…'마이파밍' 1분기 출시

[아시아경제 박형수 기자] 대유 대유 290380 | 코스닥 증권정보 현재가 5,430 전일대비 110 등락률 +2.07% 거래량 155,750 전일가 5,320 2022.02.03 14:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-10일“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정대유, CB 전환가액 8193원→7871원 조정 close 가 가정용 원예비료 브랜드 '마이파밍(My farming)'을 통해 가정용 원예비료 시장 공략에 나선다.

대유는 올해 1분기 가정용 원예비료 '마이파밍' 패키지 세트를 출시할 예정이라고 3일 밝혔다.

대유는 코로나19 영향으로 가정용 원예 활동에 대한 관심이 커지는 것을 고려해 가정용 원예비료 분야로 포트폴리오를 확장했다.

'마이파밍'은 가정 내에서 식물을 키우는 3040대 여성을 타깃으로 한 가정용 원예비료 패키지 세트다. 식물의 생육, 병해충관리, 회복을 돕는다. 식물에서 추출한 천연물질을 함유해 작물은 물론 인체에도 무해하면서도 비료의 효과는 끌어올렸다. 디자인도 감성적이고 자연친화적으로 기획해 반려식물을 키우는 사용자들의 마음을 사로잡는다는 전략이다.

수출용 '마이파밍' 제품도 준비하고 있다. 주말농장, 도시농부를 타깃으로 하는 제품으로 아마존 등 해외 온라인쇼핑몰을 통해 연내에 해외 수출에 나선다.

회사 관계자는 "코로나19 영향으로 실내 활동이 많아지면서 식물을 활용한 플랜테리어와 화단 배란다 텃밭, 화분 등에서 실내 재배가 가능한 토마토, 상추 등 홈 원예 활동을 하는 사람이 늘고 있다"고 소개했다. 이어 "대유는 이들의 니즈를 충족하기 위해 편리하면서도 뛰어난 성능을 갖춘 제품을 지속해서 개발할 계획"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr