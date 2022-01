[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 28일 오전 김부겸 국무총리와 함께 설 비상근무 격려차 영등포소방서를 방문했다.

이날 채현일 구청장과 김부겸 국무총리는 설 연휴기간 코로나19 및 소방대책에 대한 현황보고를 듣고 고가사다리차 시연을 참관, 명절에도 지역 안전을 위해 근무하는 소방대원들을 만나 격려와 감사 인사를 전했다.

채 구청장은 “코로나19라는 힘든 상황 속에서 구민 안전과 재난 예방을 위해 고생하는 모든 관계자들의 노고와 헌신에 진심으로 감사드린다”고 말했다.

