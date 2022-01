[아시아경제 이선애 기자] 빙그레 빙그레 005180 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 300 등락률 +0.57% 거래량 30,122 전일가 53,000 2022.01.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"빙그레, 내년 가격인상 효과 반영으로 원가 부담 상쇄"음식료株, 4분기엔 살아날까[클릭e종목]"빙그레, 무형자산 감가상각비 장기간 이익 성장에 부담" close 는 지난해 연결기준 영업이익이 262억4392만원으로 34.1% 감소했다고 28일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조1474억3512만원으로 19.6% 증가했다. 당기순이익은 195억1089만원으로 44.1% 감소한 것으로 집계됐다.

