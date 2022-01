[아시아경제 이선애 기자] 종근당바이오 종근당바이오 063160 | 코스피 증권정보 현재가 32,600 전일대비 1,050 등락률 +3.33% 거래량 18,005 전일가 31,550 2022.01.28 14:13 장중(20분지연) 관련기사 국제 협력으로 백신 개발 속도 앞당긴다[르포]"K바이오 원더풀" 밀라노서 VR 안경 쓰니 삼바 송도공장이 한눈에[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일 close 는 지난해 연결기준 영업손실이 114억원으로 전년 대비 적자전환했다고 28일 공시했다.

같은 기간 매출액은 전년 대비 14.2% 증가한 1422억원을 기록했으나, 당기순손실은 66억원으로 잠정 집계돼 적자전환했다.

회사 측은 “코로나 장기화에 따른 글로벌 항생제 수요감소 및 단가하락으로 이익이 감소했다”고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr