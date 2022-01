DL건설, 부산 2곳서 '주택정비사업' 시공권 확보

부산 광안동·부산 연산동서 각각 1641억·659억 규모

[아시아경제 김민영 기자] DL건설은 이달 부산 광안동 373BL 가로주택정비사업 및 부산 한독아파트 소규모재건축사업 등 2개의 소규모주택정비사업 시공권을 확보했다고 28일 밝혔다. 총 공사비는 약 2300억원이다.

부산 광안동 373BL 가로주택정비사업은 부산 수영구 광안동 일대에 지하 5층~지상 최대 37층, 4개동 규모의 공동주택 등을 건설하는 사업이다. 공동주택 524가구와 오피스텔 57실로 구성됐다. 총 공사비는 약 1641억원이며, 공사기간은 실착공일로부터 약 38개월이다.

이 사업지는 우수한 생활 인프라를 갖추고 있다. 인근의 △수영로 △광안대교 △광안터널 등을 통해 부산 내 이동이 용이하다. 부산2호선 금련산역이 도보 5분 거리에 있다. 또 반경 1km 내에 △호암초등학교 △부산수영중학교 등이 위치했다.

부산 한독아파트 소규모재건축사업은 부산 연제구 연산동 1873-30번지 일대에서 진행될 계획이다. 지하 2층~지상 최대 26층, 3개동 규모의 공동주택 및 부대복리시설이 들어설 예정이다. 공동주택은 251가구다. 총 공사비는 약 659억원이다.

한독아파트 인근에는 부산3호선 물만골역 및 배산역 등이 있다. 또한 연미초등학교, 연제중학교와 연제고등학교도 인접해 있다.

지난해 DL건설은 △서울 목동 657-1번지 △대구 대명 LH참여형 △서울 석관 1-3구역 △대구 수창동 84-1번지 △대전 유천 1BL·2BL △충북 청주 남주동2구역 등의 사업에서 수주 및 사업권을 확보한 바 있다.

DL건설 관계자는 "설계 노하우와 ’e편한세상’이라는 브랜드 가치가 더해져 시공권 확보 실적을 거둘 수 있었다"며 "소규모주택정비사업에서도 당사가 보유 중인 주택사업 역량을 펼치기 위해 노력 중"이라고 말했다.

