▲ 권순월 씨 별세, 곽미아(광주 남구청 홍보담당관실 홍보기획계장) 씨 모친상 = 27일, 광주 빛장례식장 6층, 발인 29일 ☎ 062-452-4000.

