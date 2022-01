"레고부터 한정판까지" 홈플러스, 완구대전…최대 80% 할인

인기 레고·단독 한정 상품·신상품 등 800여종 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 다음달 9일까지 세뱃돈으로 주머니가 두둑해진 어린이 고객을 위한 설 맞이 '완구대전' 할인 행사를 연다고 28일 밝혔다.

이번 행사에서는 파워레인저 다이노소울, 바이트초이카, 바비 등 인기 캐릭터 완구 200여종을 최대 80% 할인 판매한다. 대표 상품은 볼보포크레인RC(600개 한정), 지프랭글러루비콘RC(400개 한정) 등이다. 50% 할인해 선보인다. 행사카드로 완구대전 상품을 7만원 이상 결제하면 1만원 상품권을 증정하는 이벤트도 마련했다.

어린이는 물론 '어른이'에게도 인기가 좋은 '레고' 100여종을 행사카드 결제 시 최대 40% 할인한다. 이외에도 행사카드 결제 시 보드게임 80여종 20% 할인, 직수입 RC카·작동카 10여종 최대 50% 할인, 직수입 해리미 전품목 70% 할인이 적용된다. 주요 신상품으로는 '반짝반짝 캐치! 티니핑' 30여종과 '한복입은 콩순이', '또봇V 킹포트란' 등이 있다.

홈플러스 단독 한정 완구도 최대 60% 할인가에 선보인다. '핑크퐁 포크레인 중장비', '고고버스 유치원·경찰관·소방대장 플레이세트', 'X-SHOT 레제네레이트', 'DJ 턴테이블 믹서', '위드림 주얼리메이커', 'LOL댄스머신', '라즈베리하우스스페셜세트' 등을 준비했다.

홈플러스 관계자는 "어린이 고객은 물론 부모님들도 기분 좋은 완구대전이 될 수 있도록 많은 할인 혜택을 준비했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr