탑승객 수는 제한

[아시아경제 김진호 기자] 코로나19 방역을 위해 항공권 신규 판매가 중단됐던 인천~싱가포르 노선이 정상화됐다.

24일 항공업계에 따르면 대한항공과 아시아나항공은 이달 21일부터 싱가포르 항공권 신규 판매를 재개했다.

신규 항공권 판매가 재개됐지만 싱가포르행 항공편의 탑승객 수는 제한된다. 싱가포르 당국은 싱가포르행 항공편에 대해서 공급 좌석의 50%만 판매하도록 각 항공사에 지침을 내린 것으로 알려졌다.

앞서 중앙방역대책본부와 싱가포르 당국은 코로나19 확산세가 거세지자 앞서 지난달 29일부터 이달 20일까지 인천~싱가포르 노선의 신규 항공권 판매를 중단한 바 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr