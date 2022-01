박종훈 경남교육감, 2021년 하반기 공약이행 ‘매우 우수’ … 100점 만점에 96.0점

임기 내 목표 대비 추진율 97.87%·교육자치 점수 꾸준 증가

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 제17대 경상남도 교육감 공약사업평가위원회가 박종훈 교육감의 2021년 하반기 공약사업 이행 결과를 96.0점으로 평가했다고 24일 밝혔다.

100점 만점으로 환산한 점수로 지난해 하반기 공약 이행 평가에서 받은 92.8점보다 3.2점이 올랐다.

점수는 사전 1단계 위원별 개별 평가를 거쳐 지난 18일 경남교육연구정보원에서 열린 2단계 소위원회 평가와 3단계 전체 평가를 통해 최종 확정됐다.

박종훈 교육감의 공약사업 이행 현황은 47개 공약사업 중 완료 46건, 정상 추진 1건으로 임기 내 전체 목표 대비 97.87%의 추진율을 보였다.

세부 공약사업 이행을 살펴보면 미래교육테마파크 조성 등 40건은 매우 우수, 국공립 유치원 확대 등 6건은 우수, 가방 안전 덮개 확대 보급 1건은 매우 미흡하다는 평가를 받았다.

7대 영역별 평가 결과에서는 정의로운 교육, 배움이 있는 학교, 행복한 경남교육 구현 영역이 100.0점으로 가장 높았고 유치원 책임교육 96.0점, 교육자치 영역 96.0점, 교육체제 구축 영역이 95.0점으로 나타났다.

학생 위원이 평가한 교육자치 영역에서는 2019년 76.0점, 2020년 88.0점, 2021년 96.0점으로 꾸준히 상승한 것이 확인됐다.

올해부터 교육자치 영역은 기존의 학교운영위원회 학생 참여 보장, 학생 동아리 활동 강화, 학생 자치활동 활성화에 학생 인권을 존중하는 민주적인 학교문화 조성을 추가했다.

경남교육청은 지금까지 추진한 민주시민교육 활성화, 인권 친화적인 학교문화 조성, 모두가 주인 되는 학교 자치 활성화 등으로 소통과 공감의 교육공동체가 안착해 교육자치 영역 점수가 올랐다고 평가했다.

김은주 위원은 “4년여 동안 공약사업 평가위원으로 활동하며 교육혁신을 바탕으로 미래 교육을 만들어가는 경남교육의 변화를 실질적으로 느낄 수 있었다”라고 말했다.

홍현기 위원장은 “제17대 경남교육감 공약사업 이행 여부를 살필 수 있는 마지막 과정이었다”며 “남은 임기 동안 공약을 충실히 이행하도록 최선을 다하길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr