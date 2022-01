▲박영근씨 별세. 남재용 하이투자증권 채권Ⅰ본부장·전무 장인상=24일 오전, 서울 서초구 서울성모장례식장 12호, 발인 26일 12시. 02-2258-5940

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr