내 손으로 가꾸는 우리 마을 … 함안군, 주민주도형 마을만들기 사업

30억원 투입, 마을별 최대 5억원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 함안군이 자율적·체계적인 주민 주도형 2022년도 마을만들기 사업 공모를 추진한다.

마을만들기 사업은 마을의 특성과 자원을 활용해 주민이 스스로 교육, 문화, 복지, 환경 등 농촌의 일상 생활권을 개발하고 마을공동체 활성화 계획을 수립하고 개선하는 사업이다.

주민들의 마을공동체 활성화를 위한 역량 강화 사업, 마을의 유휴공간을 활용하는 문화·복지 사업, 마을 고유자원을 활용한 경관개선사업 및 소득증대 사업, 안전을 위한 재난 예방사업 등 5개 분야로 진행된다.

사업비 30억원을 투입하며 마을 6곳을 선정해 마을별 최대 5억원을 지원할 예정이다.

신청 기간은 1월 18일부터 28일까지이며 대상 마을은 최근 3년간 아라농촌마을 재생사업 수상 마을 14곳이다.

희망하는 마을이 사업 신청서와 주민 서명부를 읍·면사무소에 방문 접수하면 외부 전문가로 구성된 평가위원회가 현장평가를 해 최종 사업 대상자를 선정한다.

군은 지난해 30억원을 들여 가야읍 상광, 함안면 도림, 법수면 사평, 대산면 목지, 칠서면 평지, 구곡 총 6곳에서 사업을 진행했으며 마을 대상 컨설팅 등으로 마을 특성에 맞는 사업을 발굴해 추진하도록 지원할 방침이다.

자세한 사항은 함안군 혁신전략담당관 혁신공모담당에 문의하면 안내받을 수 있다.

군 관계자는 “마을만들기 사업은 내 마을을 내 손으로 가꾼다는 인식을 확산하고 지역공동체를 활성화하는 사업”이라며 “각 마을 구성원이 적극적으로 참여하길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr