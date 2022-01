태종 이방원, 동물학대 논란에 KBS "생명 존중 미디어로 거듭날 것"

"안전 규정 마련할 것"

[아시아경제 김진호 기자] 대하드라마 '태종 이방원'이 동물학대 논란에 휩싸인 것과 관련해 KBS가 재차 사과하며 동물 안전과 관련한 제작 규정을 마련하겠다고 했다.

KBS는 24일 공식 입장 발표를 통해 "생명 윤리와 동물 복지에 대한 부족한 인식이 불러온 참사라고 판단하고 있다"며 유사 사고의 재발을 막기 위한 규정을 조속히 마련하겠다고 밝혔다.

이어 "시청자 여러분과 관련 단체들의 고언과 질책을 무겁고 엄중하게 받아들이겠다"며 "사고의 정확한 경위를 파악하고 외부기관 조사에도 성실히 임하겠다"고 덧붙였다.

KBS는 또 "이번 일을 교훈 삼아 제작 현장 전반에 대한 점검과 개선에 최선을 다할 것이며 신뢰받는 공영미디어가 될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

'태종 이방원'은 현재 드라마 촬영을 멈춘 상태다. 방송 재개일도 미정이다. 앞서 '태종 이방원'은 낙마 장면을 촬영하던 중 강제로 쓰러트린 말이 일주일 뒤 목숨을 잃었다는 사실이 알려지면서 동물학대 논란이 일었다.

