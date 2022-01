곡성군, 청년 창업 최대 2천만원 지원

내부 리모델링 또는 장비 구입 비용 2월 4일까지 신청해야

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군은 오는 2월 4일까지 2022년도 청년 창업 지원 사업 대상자를 모집한다고 밝혔다.

청년 창업 지원 사업은 지역 청년 창업가에게 사업장 내부 리모델링, 장비 구입 등 창업에 필요한 자금을 지원하는 것을 내용으로 한다.

곡성군에 주소를 둔 만 15세 이상부터 만 49세 이하 예비 창업자가 대상이다.

총 3명을 모집하고 있으며, 대상자로 선정되면 총 사업비의 70% 내에서 최고 2천만 원까지 지원받을 수 있다. 다만 기계 및 장비 구입비는 사업비의 50% 이내로 지원된다.

토지 매입 자금이나 임대료, 전세자금, 인건비 등은 지원받을 수 없다.

부가가치세 등 사후 환급이 가능한 비용도 지원불가 항목이며 지원금을 받을 경우 사업을 최소 3년 이상 유지해야 한다.

신청일 기준 고용보험에 가입되어 있는 경우, 본인 명의로 사업자등록이 있는 경우, 대학 또는 대학원에 재학 중인 경우 지원금을 받을 수 없다.

또한 국세, 지방세, 세외수입을 체납하고 있거나 금융기관 등으로부터 금융 불량거래로 규제를 받고 있는 경우, 최근에 유사한 지원을 받은 경우에도 신청이 불가능하다.

곡성군 관계자는 “1차 서류 심사와 2차 발표 심사를 거쳐 2월 중 최종 지원 대상자와 지원금액을 결정할 계획이며 심사 결과 합계 평균 70점 미만인 경우에는 선발 예정 인원에 관계 없이 선발하지 않을 수 있다”고 말했다.

