나주시 ‘2차 재난지원금’ 지급…1인당 10만원

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시는 코로나19 사태 장기화에 따른 민생경제 위기 극복을 위해 지난해 이어 올해도 전 시민 1인당 긴급재난지원금 10만원을 지급한다고 24일 밝혔다.

나주시장은 이날 2차 재난지원금 지급 결정과 관련된 공식 입장문을 통해 지원금 지급 시기와 규모, 재원 마련 방안 등에 대해 설명했다.

나주시장은 입장문에서 “코로나19 장기화에 따른 거리두기 연장으로 지역 경제는 갈수록 어려워지고 시민생활 또한 어려움이 가중되고 있다”며 “코로나로 지친 시민들의 마음을 위로하고 침체된 지역경제 회복을 위해 제2차 재난지원금 지급을 결정했다”고 전했다.

나주시 제2차 긴급재난지원금은 공식 입장문 발표 당일인 이날 기준 나주시 관내 주민등록을 두고 있는 전 시민(결혼이민자 포함)을 대상으로 지급된다.

지원금은 1인당 나주사랑상품권 10만원으로 오는 27일 예정된 나주시의회 임시회를 통해 지원금 예산을 최종 확정짓고 설 연휴 이후 내달 중 지급될 예정이다.

나주지역 인구는 지난해 연말기준 11만6726명으로 지원금 지급에는 자체 예산 약 118억원이 소요될 것으로 예상된다.

시는 지방교부세 증액분에서 추경예산을 편성해 우선 사용하고 2회 추경 시 재정수요 조정과 세출 구조조정 등을 통해 부족 재원 대책을 마련한다는 방침이다.

시 관계자는 “민생경제 회복을 최우선해 2차 재난지원금 지급에 뜻을 함께해준 나주시의회에 감사드린다”며 “방역 지킴이로서 장기간 고통을 분담해온 시민을 위해 재난 지원금이 신속히 지급될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

