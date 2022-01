[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전신세계 Art&Science는 24일 설 연휴를 앞두고 초록우산어린이재단 대전지역본부에 5000만원 상당의 온누리상품권을 전달했다고 밝혔다. 초록우산재단은 전달받은 온누리상품권을 결연아동 지원에 사용할 계획이다. 성금 전달은 코로나19 상황을 고려해 별도 행사 없이 진행됐다. 대전신세계 건물 전경 사진. 대전신세계 Art&Science 제공

