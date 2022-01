[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 전국대학노동조합 동명대학교지부는 설명절을 앞두고 24일 조합사무실에서 교내 환경미화, 경비노동자 50명에게 설 선물세트를 전달했다.

동명대지부는 대학의 구성원으로서 감사와 연대의 의미를 담아 매년 명절마다 소외층을 대상으로 선물을 전달해 왔다.

지부 관계자는 “우리는 늘 고충상담 창구를 통해 대학 구성원과 소통하고 노동자의 권익향상을 위해 노력하고 있다”고 말했다.

