메디아나는 지난해 4분기 연결 기준 매출 174억원, 영업이익 32억원의 잠정실적을 기록했다고 24일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 23.1%, 58.6%씩 증가한 규모다. 같은 기간 당기순손실은 흑자전환돼 당기순이익 24억원으로 집계됐다.

