파라다이스호텔 부산, 환경소독 국제인증(GBAC STAR) 획득

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스호텔 부산은 세계청결산업협회(ISSA)가 주관하는 '환경소독 국제인증(GBAC STAR)'을 획득했다고 24일 밝혔다.

'GBAC STAR'는 위생 규정과 방역 시스템을 갖춘 시설에 부여하는 성과 기반의 국제인증 제도다. 세계적 권위의 생물학적 위험관리 분야 전문가들로 구성된 '글로벌 바이오리스크 자문 위원회(Global Biorisk Advisory Council)'가 청결, 소독, 감염병 예방 프로그램 등 위생과 관련된 20가지 핵심 요소를 평가·지원한다. 인증이 완료된 시설은 'GBAC STAR' 인증서를 비치해 안전하고 쾌적한 환경을 증명할 수 있다.

파라다이스호텔 부산은 고객이 객실을 비롯해 야외 온천 씨메르, 오션스파 풀, 키즈 빌리지 등 각종 부대시설을 보다 안심하고 이용할 수 있도록 이번 인증을 준비했다고 말했다. 방역·위생 관리를 전담하는 HSE(Health Safety Environment) 조직 주도로 ISSA 컨설팅부터 현장 적용까지 체계적이고 철저한 준비 과정을 거쳤다는 설명이다. 호텔, 카지노, 컨벤션 등 다양한 시설의 관리 매뉴얼을 하나로 통합하면서 현장 중심의 표준화된 위생관리 매뉴얼을 구축해냈다고 호텔 측은 말했다.

파라다이스호텔 부산은 "'GBAC STAR' 인증 획득으로 글로벌 수준의 위생관리 시스템을 갖추고 있으며 효율적인 운영 관리까지 가능한 특급호텔로 공식 인정받게 됐다"며 "코로나19 확산 이후 방역 수칙 준수, '치휴(治休) 캠페인' 전개 등으로 안전한 환경 을 조성해 온 파라다이스호텔 부산은 전 직원 교육, 자체 위생 점검 등을 진행하며 인증 가이드를 지속적으로 따를 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr