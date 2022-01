1500여명 글로벌 인재 … 동서대, K-Move스쿨 운영기관 평가 4년 연속 A등급

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동서대학교가 한국산업인력공단이 주관한 2020년도 해외 취업 연수사업 K-Move스쿨 운영기관 평가에서 최우수 등급인 A등급을 획득해 2017~2020년 4년 연속 A등급에 선정됐다.

한국산업인력공단은 지난 20일 월드 잡플러스 사이트에서 2020년 해외 취업 연수 과정과 운영기관 평가 결과를 발표했다.

평가에는 2020년 해외 취업 연수사업에 참여한 총 82개 운영기관과 183개 연수 과정을 대상으로 실시됐으며 2020년도 해외 취업 연수사업에 참여한 82개 기관 중 17개의 기관만이 A등급을 받았다.

동서대는 2004년부터 18년 동안 해외 취업사업을 추진해 왔으며 20여개 국가로 1500여명의 학생을 파견했다.

대학은 전국대학 중 최초로 K-Move스쿨 운영기관으로 선정돼 현재 전국 최대규모의 K-Move스쿨을 운영하고 있다.

2021년에는 청년 해외 진출 유공 부문 대통령 표창을 받았으며 2019년에는 해외 취업 분야 한국고용정보원장상, 2016년에는 국무총리상 등 다수의 상을 받았다.

송강영 학생취업지원처장은 “우리 대학 학생취업지원처에서는 해외 취업 로드맵을 구축해 저학년부터 체계적으로 해외 취업 프로그램을 지원하고 있다”며 “K-Move스쿨 해외 취업 연수 과정 지원 강화를 통해 글로벌 인재 육성에 더 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr