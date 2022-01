한국투자증권, 소액투자 '뱅키스 해외주식 실전투자대회' 개최

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 뱅키스(BanKIS) 이용 고객을 대상으로 '해외주식 실전투자대회'를 개최한다. 뱅키스는 비대면 또는 시중은행을 통해 개설하는 한국투자증권의 온라인 거래 서비스다.

이번 실전투자대회는 다음달 14일부터 4월8일까지 8주간 진행된다. 소액투자자도 참여할 수 있는 10만원 리그를 포함하여 1000만원과 3000만원 등 3개의 리그로 운영된다. 투자 대상 국가는 미국, 홍콩, 중국, 일본, 베트남 총 5개국이다. 참가 신청은 한국투자증권 홈페이지와 온라인거래시스템 'eFriend plus', '한국투자' 앱에서 다음달 20일까지 가능하다.

시상은 리그별 수익률 상위 50명씩 총 150명에게 3400여만원 상당의 상금을 지급한다. 또한 대회 기간 중에는 매주 3명을 추첨해 다이슨 공기청정기, 애플워치 등 푸짐한 경품도 제공한다.

정일문 사장은 "이번 실전투자대회가 해외주식에 관심이 많은 투자자들에게 실전 경험을 쌓을 수 있는 좋은 기회가 되기를 바란다"고 전했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr