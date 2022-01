버거킹, 30일까지 베스트 와퍼 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹은 30일까지 일주일간 베스트 와퍼 단품 2개를 7000원에 즐길 수 있는 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다.

프로모션에 해당되는 메뉴는 ‘갈릭 불고기와퍼’, ‘치즈와퍼’, ‘콰트로치즈와퍼’ 3종으로, 선택하는 메뉴에 따라 최대 51%의 혜택을 누릴 수 있으며 교차 구매도 가능하다.

갈릭 불고기와퍼는 한국적인 맛을 살린 달콤한 불고기 소스로 큰 사랑을 받고 있는 ‘불고기와퍼’에 바삭한 갈릭칩을 더해 고소한 마늘의 풍미와 식감을 한층 더한 제품이다. 버거킹의 시그니처 메뉴 ‘와퍼’에 치즈가 더해진 치즈와퍼와 모짜렐라, 아메리칸, 파르메산, 체다 등 총 네 가지 치즈의 진한 풍미를 느낄 수 있는 콰트로치즈와퍼는 모두 꾸준히 사랑을 받고 있는 베스트 메뉴다.

프로모션은 딜리버리와 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 진행되며, 1인당 최대 5개까지 구매할 수 있다. 다른 할인 및 쿠폰과 중복 혜택 적용은 불가능하다.

