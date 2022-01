◇ 국장급 전보

▶정책기획관 황윤정 ▶청소년정책관 김권영 ▶가족정책관 김숙자 ▶권익증진국장 최성지 ▶교육파견(국가공무원인재개발원) 최은주

◇ 과장급 승진

▶성별영향평가과장 황별이 ▶권익지원과장 장현경

◇ 과장급 전보

▶청소년활동진흥과장 인정숙 ▶가족정책과장 유정미 ▶가족지원과장 박정애 ▶권익기반과장 장석준 ▶교육파견(세종연구소) 김민아 ▶교육파견(KAIST) 김성철

◇ 팀장직위 전보

▶디지털소통팀장 송지은

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr