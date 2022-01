'KB온국민TDF' 보수 내렸다.. 업계 최저 수준

[아시아경제 황준호 기자] KB자산운용이 타켓데이트펀드의 운용 보수를 업계 최저 수준으로 내렸다.

KB자산운용은 'KB 온국민 TDF'의 운용 보수를 0.07%포인트 인하했다고 24일 밝혔다. KB 온국민 TDF 2020의 운용보수를 연 0.22%에서 0.15%로 인하했다. 이에 따라 총 보수는 업계 최저 수준인 연 0.56%(C-퇴직클래스 기준)까지 떨어졌다. TDF 운용 상위 5개사 중 최저 보수다.

KB온국민TDF는 저렴한 보수가 강점인 미국 뱅가드의 인덱스펀드(ETF)에 자산의 대부분을 투자하는 펀드다. 뱅가드는 저보수를 무기로 시장 점유율 37%를 차지하며 업계 1위를 기록 중이다.

장기간 투자하는 연금의 특성상 보수의 차이가 작더라도 여기에서 비롯되는 복리 효과는 매우 크다. TDF는 대부분 재간접펀드이기 때문에 피투자펀드 비용을 합산한 합성 총보수를 꼼꼼히 살펴봐야 한다. KB온국민TDF의 합성 총보수는 연 1.06%로 타사 대비 평균 0.5% 이상 저렴하다. 합성 총보수 연 0.5% 차이는 연봉 3000만원인 신입사원(연봉 인상률 5%, 연평균 기대수익률 4% 가정)이 매년 연봉의 10%를 투자한다고 가정했을 때 복리 효과로 인해 40년 후 6865만원의 추가 수익을 낼 수 있는 정도의 차이다.

KB자산운용은 지난해 이현승 대표 취임 후 연금 시장 공략에 힘쓴 결과, KB온국민TDF시리즈 순자산을 1조원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 수익률도 지난해 KB온국민TDF2055이 1년 간 23.53%의 수익을 거두며 전체 TDF 상품 중 수익률 1위를 기록하고 있다 .

김영성 KB자산운용 글로벌운용본부 상무는 "자산배분형 연금상품 중 가장 규모가 큰 타겟데이트펀드(TDF) 뿐만 아니라 타겟인컴펀드(TIF), 타겟리턴펀드(TRF) 시장도 보수 인하 공략 대상"이라며 "탄탄한 연금 상품 라인업을 바탕으로 공격적인 마케팅을 펼칠 예정"이라고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr