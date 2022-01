GS25, Z세대 MD서포터즈 출범…“상품 경쟁력 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 유통 트렌드를 선도할 상품기획자(MD) 육성 및 히트상품 개발을 위해 ‘MD서포터즈’ 발대식을 진행했다고 24일 밝혔다.

허연수 GS리테일 부회장은 이달 신년사 및 뉴비전 선포식에서 새로운 고객 트렌드에 기반한 히트상품을 개발하고 상품 경쟁력을 강화해 수익을 극대화하는 것을 2022년 주요 전략 목표 중 하나로 밝혔다. 이를 위해 GS25는 최근 트렌드를 선도하고 있는 Z세대의 의견을 적극 반영하기 위해 사내 90년대생 영업관리자(OFC)를 대상으로 MD서포터즈를 선발했다.

MD서포터즈 선발은 ▲트렌드 리더 ▲아이디어 뱅크 ▲남다른 소신 ▲상품 개발에 대한 열정을 중점으로 뒀고 미국 현지 푸드트럭 운영 경력, 온라인 마켓 창업자 등 특별한 경험과 추진력을 갖춘 90년대 생 15명이 최종 인원으로 뽑혔다. MD서포터즈는 앞으로 6개월 간 월 1회 신상품 시식회, MZ트렌드 공유, 팀 공동미션 수행, 개인미션 등을 수행할 예정이다.

GS25는 MD서포터즈 활동을 통해 기출시 상품의 현장 의견 청취 및 신상품 개발 방향을 점검하고, 현장 트렌드와 Z세대 의견을 적극 반영한 히트상품 출시 및 상품 경쟁력 강화를 주요 목표로 두고 있다.

MD서포터즈 1기로 선발된 임선화 매니저는 “영업 현장에서 생각했던 다양한 아이디어를 실제 상품개발에 반영할 수 있는 기회를 얻게 돼 영광”이라며 “90년대 생의 젊은 패기와 감각으로 고객이 만족할 수 있는 히트상품을 선보이는데 앞장설 것”이라고 밝혔다.

GS25 관계자는 "상품 경쟁력 강화를 위해 실제 고객과 소통하고 있는 사내 Z세대 영업관리자와 함께 재미난 히트상품을 발굴하고자 한다”며 “이번 서포터즈 활동은 미래 트렌드를 이끌어 갈 MD 전문가 탄생의 등용문이 될 것”이라고 말했다.

