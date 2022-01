[클릭 e종목] 에코프로비엠, 오창공장 생산 타격 '제한적' 전망

[아시아경제 황준호 기자] 키움증권은 지난 21일 오후 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 416,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 433,800 2022.01.24 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일청주 에코프로비엠 공장서 화재…3명 구조·1명 사망(종합2보)에코프로비엠 "오창공장 화재…손실액 확인 중" close 의 오창공장 4~6층 화재 사건과 관련해 생산 라인 타격은 제한적일 것이라고 24일 전망했다.

정확한 피해 규모는 조사 중이며 추후 공시할 예정이다. 다만 금전적인 피해는 제한적일 것으로 예상된다. 4439억원 규모의 보험을 가입했기 때문이다. 또 EV용 양극재 공급에도 차질이 없을 것으로 관측된다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 416,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 433,800 2022.01.24 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일청주 에코프로비엠 공장서 화재…3명 구조·1명 사망(종합2보)에코프로비엠 "오창공장 화재…손실액 확인 중" close 은 오창과 포항 두 곳에 공장을 보유, EV용 양극재 증설은 모두 포항공장에서 이뤄지고 있다.

이종형 키움증권 연구원은 "오창공장은 주로 소형가전에 들어가는 NCA 양극재 생산이 주력"이라며 "화재가 발생한 오창공장의 총 캐파는 2만9000톤으로, 이중 1만7000톤 규모 CAM4/CAM4N 라인으로 추정된다"고 말했다 그는 이어 "인사 사고 발생에 따라 공장의 재가동 여부에는 시간이 필요할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr