SSG닷컴, 'SSG 개런티' 도입 후 명품 매출 35% ↑

명품 매출서 SSG 개런티 상품 비중 20% 수준

1분기 내 프리미엄 배송 서비스 및 전문관 도입, 연내 중고거래 서비스



[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 명품 디지털 보증서 'SSG 개런티' 서비스를 선보인 후 명품 관련 실적이 증가했다고 24일 밝혔다.

SSG닷컴은 명품 디지털 보증서 'SSG개런티' 서비스 출시일인 지난해 8월26일부터 지난 22일까지 약 5개월 간 명품 매출이 직전해 같은 기간 대비 35% 늘었다고 말했다. 명품 매출 중 'SSG 개런티' 적용 상품이 차지하는 비중도 20% 수준까지 도달한 것으로 나타났다. 주문 고객수도 30% 이상 증가했다. 명품 구매 고객 4명 중 1명은 'SSG 개런티' 상품을 구매한 것으로 집계됐다.

SSG닷컴에서 명품을 처음 구매하는 신규 고객도 늘고 있다. 매달 전체 명품 구매 고객 중 신규 고객 비중은 70%대를 유지하고 있는데, 이는 명품을 구매하는 고객 100명 중 70명이 첫 구매 고객인 것을 의미한다. 'SSG 개런티' 적용 상품을 판매하는 협력업체 매출도 110% 이상 증가했다.

'SSG 개런티' 적용 명품 매출 중 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객층이 구매한 비중은 절반 가까이 된다. SSG닷컴은 온라인 명품 구매가 익숙한 구매층에 신뢰도 높은 상품을 제안하고 향후 리셀(중고거래)까지 고려해 차별화 된 서비스를 제공한 점이 인기 요인이라고 분석했다.

SSG닷컴은 올해 명품 관련 서비스를 계속 강화해 나간다는 방침이다. 1분기 내 명품 프리미엄 배송 서비스를 새롭게 도입해 보안 차량 및 전문 요원을 통한 배송 서비스를 제공할 계획이다. SSG 개런티 상품만을 한데 모아 제안하는 전문관 출시도 준비하고 있다. 연내에는 중고거래 플랫폼과의 협업을 통해 명품 리셀 서비스를 제공하고 SSG닷컴 명품 주문 고객 간 중고거래를 연결하는 서비스도 새롭게 선보일 예정이다.

구효정 SSG닷컴 명품잡화MD 팀장은 "'SSG 개런티'를 통해 검증된 명품을 고객에게 전달하고 '쓱닷컴이 하면 기준이 된다'는 생각으로 디지털 보증서 문화를 업계에 정착시키고 있다"며 "명품 구입부터 중고거래까지 이어지는 상품 사이클을 고려해 원스톱 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼으로 나아가겠다"고 말했다.

한편 SSG닷컴은 지난해 8월26일부터 온라인 명품 구매시 가품 이슈를 선제적으로 차단하기 위해 명품 디지털 보증서 'SSG 개런티' 서비스를 시작했다. 디지털 보증서는 고객이 구매한 명품이 정품임을 인증하는 일종의 품질 보증서로 업계 최초 'NFT(Non-Fungible Tokens, 대체 불가능한 토큰)' 방식을 적용해 보안을 강화한 것이 특징이다.

'SSG 개런티' 적용 상품은 초기 5000여개에서 현재 1만여개까지 확대됐다. 연내 3만여개까지 선보일 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr