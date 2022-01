SK 주유소, 동네 응급처치소 된다

[아시아경제 최대열 기자] SK에너지와 소방청은 대국민 응급처치 문화확산 등을 위한 업무협약을 21일 맺었다. 이번 협약에 따라 SK에너지가 2020년부터 대구 직영주유소에 운영해온 ‘우리동네 응급처치소’ 사업을 전국에서 한다.

우선 전국 직영주유소 207곳을 안전지원 거점으로 바꾸고 앞으로 전국 3249개 주유소·충전소를 대상으로 점차 늘리기로 했다. SK에너지가 추진하는 안전지원 거점 주유소는 주유소 내에 자동심장충격기(AED)와 혈당측정기·체온계·일반의약품 등을 갖춘 구급키트를 비치한다.

응급상황이 생기면 교육을 받은 직원이 돕고 소화기도 다량 비치해 주변에서 불이나면 직접 돕거나 소화기를 지원한다. 주유소 인근 소방서에서 주유소 직원에게 심폐소생술이나 기도폐쇄처치, 응급처치 등을 알려주기로 했다. 안전문화 홍보사업을 하고 지역사회 취약계층을 위한 응급처치 교육·청소년 안전교육사업도 협력한다.

남화영 소방청 차장은 "119구급차가 오기 전에 가까운 SK직영 주유소에서 응급처치를 받을 수 있어 소중한 생명을 살리는데 기여할 것"이라고 말했다. 오종훈 SK에너지 P&M CIC 대표는 "응급처치소가 지역 사회안전망으로 확대 강화될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

