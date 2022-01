'윤핵관'에 분노한 홍준표 "참 음흉한 사람들"

홍준표 의원, 21일 오전에만 페이스북 글 4개 올리며 불편한 기색 드러내

[아시아경제 금보령 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 21일 '윤핵관'(윤석열 핵심 관계자)들을 향해 분노를 표출했다. 지난 19일 윤석열 대선후보와 만난 자리에서 최재형 전 감사원장 등의 전략공천을 요구한 사실이 알려진 이후 본인에게 쏟아지는 '구태' 비판에 불편한 기색을 감추지 못하고 있다.

홍 의원은 21일 페이스북을 통해 "선대위(선거대책본부) 합류 무산을 두고 나를 구태 정치인으로 몰아가고 있는 윤핵관들의 언론 대책은 2018년 6월 위장 평화 지선 때 문정권이 나를 모함 할 때와 거의 비슷하게 흘러간다"며 "이준석 당 대표가 윤핵관 문제를 지속적으로 제기할 때 설마 그럴 리가 하곤 했는데 실제로 당해보니 참 음흉한 사람들"이라고 밝혔다.

홍 의원은 지난 19일 윤 후보와의 만찬 회동 때 국회의원 보궐선거 전략공천을 요구하며 서울 종로에 최재형 전 감사원장, 대구 중·남구에 이진훈 전 대구 수성구청장을 각각 추천한 것으로 알려졌다. 이에 권영세 선거대책본부장이 전날 "당 지도자급 인사라면 대선 국면이라는 절체절명의 시기에 마땅히 지도자로서 걸맞은 행동을 해야 한다"고 말해 홍 의원을 저격한 것이라는 해석이 나왔다.

홍 의원은 이날 오전 페이스북에 총 4개의 글을 올리며 윤핵관을 저격했다. 홍 의원은 "아무리 정치판이 막가는 판이 되었다 하지만 두 사람이 만나 당내 현안을 논의한 것을 공천 요구 구태로 까발리고 모략하면 앞으로 어떻게 국정을 논의할 수 있겠나"라며 "대선에 도움이 될 것이라고 화기애애한 분위기에서 한 공천 추천을 선대위 합류 조건으로 둔갑시키고 대선 전략 논의를 구태로 몰아 본질을 회피하는 모습은 아무리 생각해도 그건 아니다"라고 꼬집었다.

또 그는 "아무런 이견도 없었던 두시간 반 동안의 화기애애한 만찬이었다"며 "공천 추천 문제는 막바지 가서 1분도 소요되지 않았고, 그외 향후 대선 전략에 많은 것을 논의했던 보람된 만찬이었다"고 설명했다.

그러면서 홍 의원은 "그런데 이튿날 느닷없이 수하들이 나서서 잠깐 제안했던 합류 조건도 아닌 공천 추천문제를 꼬투리 잡아 나를 구태 정치인으로 공격하고 순진한 최 전 원장까지 동원해 나를 비난했다"며 "다른 건 몰라도 합의 결렬의 원인에 대해서는 바로 잡아야 한다. 그런 모함정치를 해서는 안 된다"고 지적했다.

특히 홍 의원은 첫 번째 글에서 "모처럼 좋은 분위기에서 합의된 중앙선대위 선거 캠프 참여 합의가 무산된 점에 심심한 유감을 표한다"고 말했으나, 불과 몇 분 뒤 '무산'을 '일방적으로 파기'라고 수정해 그 책임이 윤 후보 측에 있음을 강조했다.

