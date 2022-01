중국 금리인하 증시 수혜는 '본토 vs. 홍콩'

[아시아경제 황준호 기자] 중국 정부가 금리를 인하한 가운데 유동성 공급에 따른 수혜가 장기적으로는 중국 본토 증시에 쏠릴 것이라는 분석이 제기됐다.

키움증권 리서치센터는 중국 정부가 지난 18일 MLF 1년물, 역레포(Repo) 7일물 금리를 10bp 내렸고, 지난 20일 LPR 1년물과 5년물은 각각 10bp, 5bp 인하한 것에 대해 20일 이같이 내다봤다. 시장에서는 최근 부동산 정책 기조를 고려할 때 동결할 것으로 예상한 바 있다. 하지만 부동산 담보 대출의 벤치마크 금리를 내린 만큼 중국 정부의 경기 부양 의지가 컸던 것으로 해석된다.

이런 상황에서 유동성 공급에 따른 위험자산 선호 심리가 홍콩 증시에서부터 살아나기 시작했다. 지난해 급격한 하락에 따른 밸류에이션 매력도가 커진 탓으로 보인다. 2021년 항셍중국기업 지수는 23.3% 하락했으며 항셍테크지수는 32.7% 내렸다.

하지만 키움증권은 이 같은 홍콩 증시의 아웃퍼폼이 일시적일 것으로 내다봤다. 미-중 금리 정책 스탠스 차이, 플랫폼 규제 정책을 감안하면 본토 증시에 수혜는 집중될 것이라는 판단이다.

먼저 중국인민은행은 나홀로 완화 정책 기조를 유지할 것으로 예상되며 환율도 견고할 것으로 관측된다. 이런 상황에서 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 행보는 중국 전반에 대한 부담으로 작용할 것으로 예상된다. 특히 성장주 혹은 홍콩 증시에 영향력이 더욱 클 전망이다.

재정정책에 대한 기대감도 크다. 지난해의 경우 재정정책 강도가 시장 예상에 미치지 못했다. 특히 지방채 발행이 더디게 진행되면서 인프라 투자 위축으로 이어졌다. 반면 올해 중국 정부는 재정정책의 강조하며 지방채의 발행 속도도 매우 높이겠다고 발표했다. 이에 따라 중국 증시 내 인프라 투자 수혜주 반등이 기대되며 상대적으로 구경제 업종 비중이 가장 높은 상해종합지수가 견조한 상승세를 예상했다.

플랫폼, 엔터, 미디어 등, 서비스업종 전반에 걸친 규제 기조 자체는 변함 없을 것으로 전망된다. 올해 상반기 관련 업종 비중이 높은 홍콩 증시의 반등 폭은 제한되며, 주가 변동성이 더욱 확대될 것으로 전망한다.

홍록기 키움증권 연구원은 "중국은 경기 불확실성이 높아지면 규제 관련 발표를 자제하고, 불확실성이 낮아지면 규제 관련 발표(벌금부과, 소환조사)를 하는 흐름이 반복되고 있다"며 "현재는 금리 인하에 집중하면서 규제 관련 발표를 자제하고 시점으로, 시진핑 3기 지도부가 결정되는 10월 당대회까지 변함 없을 것으로 보인다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr