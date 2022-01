TIPA-KISTI, 중소기업 기술혁신 지원 위해 손잡다

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)과 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 20일 TIPA 세종 본원에서 업무협약(MoU)을 체결했다. 중소기업 기술혁신 지원 전문기관인 TIPA와 국가과학기술 지식정보 대표 연구기관인 KISTI가 전략적 협력을 통해 중소기업의 기술혁신을 효과적으로 지원하기 위해서다.

TIPA는 그동안 축적된 중소기업 기술혁신 지원 데이터를 활용해 지능형 스마트평가시스템을 구축 중이며, 중소기업 기술로드맵을 수립하고 있다. KISTI는 인공지능, 빅데이터 처리 기술을 활용해 '데이터 기반 기술사업화 지원플랫폼(Smart K2C)', '지능형 산업·시장분석 시스템(K-MAPs)' 등 다양한 기술·시장 분석 시스템을 구축·운영 중이다.

TIPA와 KISTI는 미래유망 품목·기술 분석, 중소기업 데이터 분석, 지능형 사업화 분석·예측모델 개발 등의 분야에서 양 기관의 경험을 공유하고 협업해 나갈 예정이다. 또 주요사업의 홍보 및 협업 활동, 신규사업 발굴 등에서도 협조 체계를 구축하기로 했다.

이재홍 TIPA 원장은 "데이터의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있는 디지털 대전환 시대에 TIPA와 KISTI가 협업해 중소기업의 기술사업화와 디지털 전환을 촉진하는 역할을 할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

