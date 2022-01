네오위즈, 배태근 신임 공동대표 내정

[아시아경제 부애리 기자] 네오위즈가 배태근 기술본부장을 신임 공동대표로 내정했다고 20일 밝혔다.

배 내정자는 오는 3월 주주총회와 이사회를 거쳐 공식 대표로 선임된다. 네오위즈는 배 내정자와 김승철 대표 체제로 운영된다. 김 대표는 그간 진행해오던 게임 개발과 사업을 총괄하고 배 내정자는 블록체인, 대체불가능토큰(NFT) 등 새로운 기술 기반의 신규 사업을 함께 추진해나간다.

배 내정자는 2001년 네오위즈 입사 후 웹 개발 등 기술 관련 분야에서 20년 동안 근무하며 네오위즈의 다양한 서비스와 플랫폼 운영을 지원해온 기술 전문가다. 2014년부터 기술본부장을 맡아 기술개발 분야를 총괄하고 있으며 현재 최고정보보호책임자(CISO)도 겸하고 있다.

네오위즈는 이번 인사를 통해 블록체인, 메타버스 등 변화하는 시장 환경에 선제적으로 대응해 미래 경쟁력을 확보해 나간다는 계획이다.

4년 간 네오위즈를 이끈 문지수 대표는 임기 만료 후 일본 자회사 게임온의 대표를 맡는다.

