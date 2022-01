SKT, 하나카드 마이데이터에 클라우드 솔루션 '타코' 적용

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 56,200 전일대비 400 등락률 +0.72% 거래량 160,420 전일가 55,800 2022.01.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "일회성 성과급에…SK텔레콤, 4Q 영업익 전년比 53% 감소 전망"“공공분야 보안시장 선도” SKT, 차세대 통신 보안기술 국가공식인증 획득[클릭e종목]"SK텔레콤, 올해 실적 성장과 함께 배당 매력 증가" close 이 금융권 마이데이터(본인신용정보관리업) 서비스 지원에 나서면서 사업 진출을 본격화한다.

SK텔레콤은 자체 개발한 클라우드 솔루션 '타코(TACO)'를 하나카드 마이데이터 서비스에 적용했다고 20일 밝혔다.

TACO는 SK텔레콤이 자체 개발한 컨테이너 솔루션이다. 컨테이너란 어떤 환경에서나 애플리케이션을 실행할 수 있도록 필요한 모든 요소를 포함한 소프트웨어 패키지다. TACO가 금융권 마이데이터 서비스에 실제 적용된 것은 이번이 처음이다.

TACO는 새로운 서비스 추가 및 기존 서비스 업데이트 등을 지원한다. 예컨대 마이데이터 서비스 접속이 폭증해 서버가 다운될 위험이 있을 경우 관리자를 대신해 자동으로 서비스 서버 용량을 늘려주고 최적화하는 식이다. 또 새로운 앱 업데이트 적용 시간을 단축시켜주는 등 마이데이터 사업자들의 서비스 운영을 지원한다.

SK텔레콤 측은 "이번 하나카드 마이데이터 서비스 구축이 산업 전반에 걸쳐 TACO 솔루션이 폭넓게 활용되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

SK텔레콤은 개인화 마케팅을 원하는 유통 기업이나 스마트 팩토리 솔루션 구축·관리를 원하는 제조 기업 등 다양한 사업자들의 TACO 솔루션 사용이 확대할 것으로도 전망했다.

김명국 SK텔레콤 클라우드 사업담당은 "TACO를 적용한 하나카드 마이데이터 서비스가 금융 업계의 서비스 혁신에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로 TACO를 퍼블릭 클라우드 상에서 누구나 이용 가능하도록 확장하는 등 SK텔레콤 디지털 인프라 서비스가 다양한 산업 혁신에 기여할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

