▶이경화씨 별세, 이영규(아시아경제 경기남부주재 부장)·영일(교사)·영철(자영업)씨 부친상, 최원자(경기도청)씨 시부상=16일 오전 7시30분, 수원시 연화장 10호실, 발인 18일 오전 7시 ☎031-218-6560

